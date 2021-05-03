Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs testi pozitif olan personelin temaslıları tespit edilerek, Sağlık Bakanlığı’na bildirildi ve söz konusu kişilerin PCR testi yapılarak, karantinaya alınacağı belirtildi.
Bakanlık açıklamasında, Çalışma Dairesi binasının dezenfekte edileceği de kaydedildi.
Çalışma Dairesi’nde Pozitif Vaka
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi’nde bir temizlik görevlisinin COVID-19 PCR testinin pozitif çıktığı saptandı.
03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:45
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs testi pozitif olan personelin temaslıları tespit edilerek, Sağlık Bakanlığı’na bildirildi ve söz konusu kişilerin PCR testi yapılarak, karantinaya alınacağı belirtildi.