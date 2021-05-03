Çalışma Dairesi’nde Pozitif Vaka

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs testi pozitif olan personelin temaslıları tespit edilerek, Sağlık Bakanlığı’na bildirildi ve söz konusu kişilerin PCR testi yapılarak, karantinaya alınacağı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, Çalışma Dairesi binasının dezenfekte edileceği de kaydedildi.