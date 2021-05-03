Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
İzinsiz aldığı araçla kaza yaptı
9 ay hapis cezası
9 ay hapis cezası
Polis: Kaza günü 139 KM hızla gidiyordu
Polis: Kaza günü 139 KM...
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!
Çocuğunun doğumunu göremeyecek!

Çalışma Dairesi’nde Pozitif Vaka

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çalışma Dairesi’nde bir temizlik görevlisinin COVID-19 PCR testinin pozitif çıktığı saptandı. 

03 Mayıs 2021 Pazartesi 09:45
680 Okunma
Çalışma Dairesi’nde Pozitif Vaka

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs testi pozitif olan personelin temaslıları tespit edilerek, Sağlık Bakanlığı’na bildirildi ve söz konusu kişilerin PCR testi yapılarak, karantinaya alınacağı belirtildi. 
Bakanlık açıklamasında, Çalışma Dairesi binasının dezenfekte edileceği de kaydedildi. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Anastasiadis küstah görmek istiyorsa aynaya bakmalı”
“Anastasiadis küstah görmek istiyorsa aynaya bakmalı”
“Faili cezalandırmada yetersiz kalınıyor”
“Faili cezalandırmada yetersiz kalınıyor”
Sağlık Bakanı Üstel : “Aşılamada 50 yaş üzerine kadar inildi”
Sağlık Bakanı Üstel : “Aşılamada 50 yaş üzerine kadar inildi”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim