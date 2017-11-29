Çalışma izni işlemleri 4 Aralık’tan itibaren internet üzerinden

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ön çalışma izni, çalışma izni uzatma ve yatay geçişler için başvuruların işveren veya işveren vekili tarafından www.csgb.gov.ct.tr sitesinden indirilecek formlarla yapılabilecek.



Başvurunun ardından, sistem SMS mesajı ile doğrulama kodu ile işlem takip referans numarası gönderecek. İşveren veya işveren vekili, aldığı işlem takip numarasıyla Çalışma Dairesi Bölge Amirliklerine şahsen giderek işlemleri tamamlayabilecek.



Tüm çalışma izin işlemleri için, harçlar 4 Aralık itibarıyla Kıbrıs Türk Kooperatif Bankası’nın 10-304-0006138109 numaralı "Çalışma İzin Harçları Bedeli Hesabı"na yatırılması ve banka dekontuyla birlikte Çalışma İzin Merkezi’ne gidilmesi gerekecek.