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Çalışma izni işlemleri 4 Aralık’tan itibaren internet üzerinden

Ön çalışma izni, çalışma izni uzatma ve yatay geçişler, 4 Aralık’tan itibaren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın www.csgb.gov.ct.tr sitesinden yapılabilecek.

29 Kasım 2017 Çarşamba 23:10
Çalışma izni işlemleri 4 Aralık’tan itibaren internet üzerinden
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, ön çalışma izni, çalışma izni uzatma ve yatay geçişler için başvuruların işveren veya işveren vekili tarafından www.csgb.gov.ct.tr  sitesinden indirilecek formlarla yapılabilecek. 

Başvurunun ardından, sistem SMS mesajı ile doğrulama kodu ile işlem takip referans numarası gönderecek. İşveren veya işveren vekili, aldığı işlem takip numarasıyla Çalışma Dairesi Bölge Amirliklerine şahsen giderek işlemleri tamamlayabilecek.

Tüm çalışma izin işlemleri için, harçlar 4 Aralık itibarıyla Kıbrıs Türk Kooperatif Bankası’nın 10-304-0006138109 numaralı "Çalışma İzin Harçları Bedeli Hesabı"na yatırılması ve banka dekontuyla birlikte Çalışma İzin Merkezi’ne gidilmesi gerekecek.

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yahya 2017-11-30 00:13:25

gözlerim doldu...
E devlet üzerinden yapılması gereken o kadar cok iş var ki...
vergi ödemeler saglık prim ödemeler en önemli arac vergiler
ama nedense bunlar uygulamaya girmiyor neden merak ediyorum????
vatandas saatlerçe siraya giriyor para ödiçek diye saatlerçe bekletiliyor sıran geliyor bir bakıyorsun türk kahve molası gelmişşşş

:-))

yine de tebrik ediyorum bu uygulama için devamını en kısa zamanda beklenir
TESEKKÜRLER

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