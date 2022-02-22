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Çalışma var, elektik yok!

KIB-TEK iki ayrı bölgede yapılacak çalışmalar nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini duyurdu

22 Şubat 2022 Salı 09:18
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Çalışma var, elektik yok!
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KIBTEK'ten yapılan duyuru şöyle:

22 Şubat 2022 Salı günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 13:00 saatleri arasında; Mehmetçik, Pamuklu ve Bafra bölgesine elektrik verilemeyecektir. 

Girne'de 14.00'e kadar kesinti

22 Şubat 2022 Salı günü alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında;Antik Liman bölgesine elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder,verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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