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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çağman, TIP-İŞ temsilcileri ile görüştü

Ahmet Varış başkanlığındaki Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş)’ten bir heyet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ı ziyaret ederek görevinde başarılar diledi, taleplerini iletti.

09 Mart 2021 Salı 12:58
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çağman, TIP-İŞ temsilcileri ile görüştü

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış ziyarette yaptığı konuşmada, değerli meslektaşları Bakan Çağman’a yeni görevinde başarılar dilemek ve sendikanın beklentilerini aktarmak için ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Sosyal güvenliğin bir toplumun yalnızca bugünü değil, geleceği olması bilinci ile hareket ettiklerini vurgulayan Varış, sosyal devletin en önemli unsuru olarak sağlık hakkının ücretsiz, nitelikli ve eşit sağlanması için TIP-İŞ olarak her türlü işbirliğine açık olduklarını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman da konuşmasında özelliklepandemi döneminde sağlık çalışanlarının gösterdiği özverinin önemine dikkat çekerek; meslektaşlarının ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Sağlıkta diyalog ve işbirliğinin öneminin altını çizen Çağman, sendika ile birlikte hareket etmeye ve çalışmaya her zaman hazır olduğunu sözlerine ekledi.
        
        
 

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