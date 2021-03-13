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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI ÇAĞMAN’DAN TIP BAYRAMI MESAJI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

13 Mart 2021 Cumartesi 16:55
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ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI ÇAĞMAN’DAN TIP BAYRAMI MESAJI

Çağman mesajında şu ifadelere yer verdi: 


“Korona virüsü salgını ile mücadele ettiğimiz bu zorlu dönemde en büyük destekçimiz ve güvencemiz olan sağlık çalışanları, karşılaştıkları tüm güçlüklere rağmen, kutsal mesleklerini büyük bir özveri ve insanüstü gayretleri ile icra ederek bir kez daha iftihar kaynağımız olmuştur. Bu saygın ve onurlu meslekte fedekarca çalışan ve sağlık alanında değerli katkılarda bulunan tüm meslektaşlarım ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutlar,  tüm insanlık için sağlık ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim”

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