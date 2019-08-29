Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu’ndan 30 ağustos mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, “30 Ağustos Zafer Bayramı” dolayısıyla mesaj yayımladı ve tüm halkın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı.

Sucuoğlu, “yüce Atatürk’ü, bu mücadeleye katılanları ve bu uğurda yaşamlarını yitirip şehit olanları saygıyla andığını” belirtti.

Bakan Sucuoğlu mesajında şunları dile getirdi:

"30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkumandanlığında Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde kazanılan büyük zafer; yandı, yıkıldı, yok oldu zannedilen bir ulusun; atalarına has inanç, birlik, dayanışma ve vatanı için kendini feda etme bilinci sayesinde neler başarılabileceğinin en açık ve en görkemli kanıtı olmuştur.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, her türlü olanaksızlık altında Anadolu halkının verdiği mücadele ve kazanılan zafer, tarihte verilen özgürlük mücadeleleri içinde çok ayrı bir yere sahiptir.

Kıbrıs Türk halkı olarak, Türk Milleti’nin kederleri hep kederimiz, sevinçleri, sevincimiz, gurur günleri gururumuz, bayramları bayramımız, zaferleri ise zaferimiz olmuştur.

Bu inanç ve kararlılıkla; Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını minnet, şükran ve saygıyla anar, halkımızın yüce ulusumuzun kahraman ordumuzun, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri mensuplarımızın, tüm gazilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım."