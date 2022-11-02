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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, pazartesi gününden itibaren yabancıların çalışma ön izin başvurularının af süresi sonuna kadar durdurulacağını ve yeni başvuru kabul edilmeyeceğini duyurdu.

02 Kasım 2022 Çarşamba 18:26
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı açıkladı



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kayıt dışılığın sebep olduğu sosyo-ekonomik sorunların giderilmesi amacıyla hazırlanan Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası’nın 27 Ekim Perşembe günü Resmi Gazete’de yayımlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunup çeşitli sebeplerle kaçak statüsüne düşmüş yabancılara af öngören yasanın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 7 Kasım Pazartesi gününden itibaren yabancıların çalışma ön izin başvurularının af süresi sonuna kadar durdurulacağı ve yeni başvuru kabul edilmeyeceği kaydedildi.

-90 günlük af süresi boyunca başvurular İçişleri Bakanlığı’na yapılacak

Herhangi bir nedenle kayıt dışı duruma düşmüş olan yabancı ülke vatandaşlarının kayıt altına alınması hedefiyle 90 günlük af süresi boyunca af başvurularının İçişleri Bakanlığı’na yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, iş hayatında çalışma izinleri ile ilgili herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına kamuoyuna duyuru yapıldı.

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Çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanlığıPazartesiBaşvuru
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