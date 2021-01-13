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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesini görüşüp onayladı.

13 Ocak 2021 Çarşamba 14:13
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi onaylandı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeleri çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesini görüşüp onayladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, Tasarı çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için öngörülen 400 Milyon 811 Bin 600 TL tutarındaki ödeneği oyçokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesine ilişkin yapılan oylamada UBP Grubu Milletvekilleri kabul, CTP ve HP Grubu Milletvekilleri ise ret oyu verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın bütçesinin görüşülmesi esnasında komite toplantısına davetli olarak; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan bürokratlar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman katılarak görüşlerini ifade ettiler.

UBP Milletvekili Sunat Atun Başkanlığı’nda yapılan Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz, Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Salahi Şahiner ve HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu katıldı. Komite toplantısına ayrıca Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, CTP Milletvekilleri Asım Akansoy, Erkut Şahali ve Sıla Usar İncirli, HP Milletvekili Ayşegül Baybars Kadri ve TDP Milletvekili Zeki Çeler katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanlığıBütçe
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