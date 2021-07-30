Künye
Kıbrıs 29
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Önce dövdü, sonra pasaport ve telefonunu aldı
Önce dövdü, sonra pasaport ve...
Kavga; Az kalsın arkadaşını öldürüyordu
Kanlı Kavga: Az kalsın öldürüyordu
Kaçırdıkları adamın burnunu kırdılar!
Kaçırdıkları adamın burnunu kırdılar!
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak girerken yakalandılar
4 yıl sonra KKTC’ye kaçak...
Kanlı biten kavga mahkemede son buldu
Kanlı biten kavga mahkemede son...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar mevkiine Erman Yaylalı atandı.

Erman Yaylalı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı oldu

30 Temmuz 2021 Cuma 20:49
231 Okunma
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar mevkiine Erman Yaylalı atandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar mevkiine Erman Yaylalı atandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan görevden alma ve atama kararnamesine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Müsteşar görevini yürüten Çelebi Ilık, dün itibariyle görevinden alındı ve yerine Erman Yaylalı atandı.

İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürlüğü görevini yürüten Erman Yaylalı dün itibariyle Bakanlar Kurulu kararıyla görevden alınmıştı.

Sosyal Sigortalar İdare Meclisinde de görev yapan Çelebi Ilık’ın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Özgü Bayraktar atandı.

Son Güncelleme: 30.07.2021 23:45
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TRNC records 106 COVID cases
TRNC records 106 COVID cases
ABD, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'a Maraş'la ilgili kararını geri alması çağrısı yaptı
ABD, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'a Maraş'la ilgili kararını geri alması çağrısı yaptı
Şahiner: Sen uyu UBP, sandıkta uyanacaksın!
Şahiner: Sen uyu UBP, sandıkta uyanacaksın!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim