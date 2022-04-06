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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan duyuru

06 Nisan 2022 Çarşamba 16:57
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan duyuru
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Açıklama şu şekilde:

İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu,  İhtiyat Sandığı Yasası’nın verdiği yetkiye dayanarak, Dairenin ekonomik durumunu, bankaların Dairenin mevduatlarına uygulamış olduğu mevduat faizlerini değerlendirerek,  her yıl Aralık ayında  İhtiyat Sandığı tarafından uygulanacak faiz oranlarını belirlemekte  ve bu oranlar Yönetim Kurulu tarafından  KKTC Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulmaktadır. 
28 Aralık 2021 tarihli İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu kararı ile,  2021 yılında %19 olarak uygulanan faiz oranının , 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren %17  olarak uygulanmasına karar verilmiştir. 
İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu tarafından  verilen, 1/1/2022 tarihinden itibaren  geçerli olmak üzere iştirakçilere verilecek %17 oranındaki faiz oranı kararı, 02/04/2022 tarihinde K.K.T.C Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır. 
Kamuoyunun bilgisine önemle duyurulur. 

Son Güncelleme: 06.04.2022 17:01
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