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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yarın çocuk şenliği düzenliyor

31 Mayıs 2022 Salı 12:26
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yarın çocuk şenliği düzenliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yarın (1 Haziran Çarşamba) Dünya Çocuk Günü dolayısıyla saat 17:00’de Kumsal Park’ta çocuk şenliği düzenliyor.
“Oyunlarım Neşeli Hayallerim Renkli” sloganı ile gerçekleştirilecek çocuk şenliğinde yiyecek standları, palyaço, dans gösterileri, yüz boyama etkinliği, zıp zıp ve hediye çekilişi yer alacak.

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