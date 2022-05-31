Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yarın çocuk şenliği düzenliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yarın (1 Haziran Çarşamba) Dünya Çocuk Günü dolayısıyla saat 17:00’de Kumsal Park’ta çocuk şenliği düzenliyor.

“Oyunlarım Neşeli Hayallerim Renkli” sloganı ile gerçekleştirilecek çocuk şenliğinde yiyecek standları, palyaço, dans gösterileri, yüz boyama etkinliği, zıp zıp ve hediye çekilişi yer alacak.