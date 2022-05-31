Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yarın (1 Haziran Çarşamba) Dünya Çocuk Günü dolayısıyla saat 17:00’de Kumsal Park’ta çocuk şenliği düzenliyor.
“Oyunlarım Neşeli Hayallerim Renkli” sloganı ile gerçekleştirilecek çocuk şenliğinde yiyecek standları, palyaço, dans gösterileri, yüz boyama etkinliği, zıp zıp ve hediye çekilişi yer alacak.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yarın çocuk şenliği düzenliyor
31 Mayıs 2022 Salı 12:26
72 Okunma
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yarın (1 Haziran Çarşamba) Dünya Çocuk Günü dolayısıyla saat 17:00’de Kumsal Park’ta çocuk şenliği düzenliyor.