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Çalıştığı evde hırsızlık yapan Yoldashova'ya 7 ay hapis cezası

12 Aralık 2019 Perşembe 16:25
Çalıştığı evde hırsızlık yapan Yoldashova'ya 7 ay hapis cezası

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da bakıcı olarak çalıştığı evden hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Raviya Yoldashova 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesini oluşturan Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’ın huzurunda kararı açıklanan davada kararı Nüvit Gazi açıkladı.

Başkan Nüvit Gazi, sanığın 2019 yılı Temmuz-Ekim ayları içerisinde Lefkoşa’da çalışmakta olduğu Ramadan Eyyam’a ait ikametgâh içerisinden toplam bin 334 TL değerinde eşya çaldığının altını çizdi. Gazi, konu suçların KKTC’de yaygınlaştığının altını çizdi. Gazi, sanığın işlediği suçların toplumda tedirginlik yarattığını belirterek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 7 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
GündemHaberHIRISZEvde
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Vatandaş 2019-12-12 17:40:06

Bu Türkmen kadınlar Kıbrıs'ta hırsızlık ve fuhuş pislikten başka bişe bilmezler para için yapmicakları yok elini ver kolun gider atacanki bidaha gelmesin şeytanları deport

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Döş 2019-12-12 18:37:14 @Vatandaş

Onu atacan bunu atacan laga luga yapma öyle deport olayları kolay değil ağzınıza sakız etmişsiniz

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