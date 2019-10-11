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Çalıştığı evde hırsızsızlık yapan zanlı cezaevine gönderildi

Raviya Yoldashova tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

11 Ekim 2019 Cuma 16:00
Çalıştığı evde hırsızsızlık yapan zanlı cezaevine gönderildi

 Lefkoşa’da çalıştığı evden marka çantalar çalan zanlı Raviya Yoldashova tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Özgür Sunalp olguları aktardı. Polis, zanlı Raviya Yoldashova’nın müstahdem tarafından sirkat suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 2019 yılı Temmuz-Ekim ayları içerisinde Lefkoşa’da çalışmakta olduğu Ramadan Eyyam’a ait 1 adet lacivert renk Konica marka sırt çantası, 1 adet siyah renk Case Logic marka sırt çantası, 1 adet siyah renk Fantom marka sırt çantası, 1 adet siyah renk Samsonite marka sırt çantası, 1 adet yeşil renk Hell marka sırt çantası, 1 adet ito marka emniyet kilit seti, 1 adet Rulmanlı emniyet kilit seti, 1 adet kırmızı renk Jnite marka el feneri, 1 adet siyah renk Tergan marka anahtarlık, 1 adet 70 cl Johnnie Walker marka Red Label visky ve 1 adet 70 Cl Johnnie Walker Marka 12 yıllık Black Label viskyi sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis, sirkat edilen içkiler, malzemeler ve çantaların emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, ayrıca zanlının 7 Ekim’de Lefkoşa'da tespit edilerek aleyhinde Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, yasal statüsü olmayan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber

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