Çalıştığı evden hırsızlık yaptı!

Kamalı Haber

Lefkoşa’da çalışmakta olduğu evden hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Jumahal Narova’da dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, olayla ilgili bulguları aktardı. Sancar, zanlı Jumahal Narova’nın "Müstahdem tarafından Sirkat" suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 24.07.2019 tarihinde Lefkoşa’da saat 15.30 raddelerinde, zanlının Lefkoşa'da sakin Ersen Okman'a ait ikametgâhın bahçesinde çamaşır teli üzerinde asılı olan gömlek cebinde 100 TL nakit parayı sirkat ettiğini söyledi. Polis, konu nakit paranın adı edilenin tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını ve Zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirtti. Şikâyetin geri çekildiğini ancak zanlının aleyhine başlatılan tahkikatın devam ettiğini söyleyen polis, 1gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.