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Çalıştığı iş yerinden 450 sterlin çaldı!

27 Ağustos 2019 Salı 19:19
Çalıştığı iş yerinden 450 sterlin çaldı!

Kamalı Haber

Alsancak’ta faaliyet gösteren Açmenya isimli araç kiralama şirketinde çalışan zanlı Venera Magdelena Yeltekin’in, müşteriden aldığı 450 Stg araç kiralama parasını, işyeri sahibine vermeyerek sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklanarak, dün mahkemede yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lapta Polis Karakolu’nda görevli tahkikat memuru Bayram Albayrak olayla ilgili bulguları aktardı. Albayrak, zanlının “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçundan methaldar olduğunu belirterek olayın detaylarını mahkemeye aktard. Alsancak’ta 2 Ağustos tarihinde, faaliyet gösteren Açmenya isimli araç kiralama şirketinde çalışan olan zanlının, müşteriden aldığı 450 Stg araç kiralama bedelini zimmetine geçirmek suretiyle sirkat ettiğini ifade eden Albayrak, zanlının mahkeme emrince tutuklandığını kaydetti.

Meselenin polisin bilgisine önceki gün geldiğini söyleyen polis, yapılan soruşturmada, bahse konu işletmede parayı sirkat ettikten sonra akrabasının vefatı dolayısıyla Almanya’ya gittiğini beyan ettiğini aktardı. Albayrak, zanlının suçunu kabul ettiğini ve yazılı dava tebliğine, “Maaşımı ödemediği için aldım” dediğini söyleyerek, zanlının beyanına göre yapılan muhaceret kontrollerinde, en son 2017 yılında giriş çıkış kaydının mevcut olduğu bilgisine ulaşıldığını belirtti. Davaya konu parayı harcadıgığını ve hiç parası olmadığını ifade eden polis, zanlının 13 seneden beridir eşi ve çocuğundan ayrı yaşadığını, bakmakla yükümlü kimsesinin olmadığını söyledi ve mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı aleyhinde verilen şahadeti tezekkür ederek, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, tüm seyahat belgelerini polise teslim etmesine, en yakın polis karakoluna 15 günde bir ispat-ı vücutta bulunmasına ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 20 bin TL’lik kefalet senedi imza etmesi koşuluyla serbest kalmasına emir verdi.

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Girneli 2019-08-27 19:30:40

Taraflı yayın yapmayın..olayın neden ileri geldiğini bilmeden yani düz mantık Haber yaparken biraz insanlara saygılı olun;bariz yüz veya isim vermeyin..sizin öncelikle basın olarak topluma saygı duymanız gerekli..

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