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Çalıştığı iş yerinden mazot çaldı

28 Eylül 2019 Cumartesi 11:07
Çalıştığı iş yerinden mazot çaldı

Haspolat’ta faaliyet gösteren Özok Ltd. isimli işyerinde çalışmakta olan M.S.’nin (E-41) 11-27 Eylül tarihleri arasında,  iş yerinden başka bir iş yerine götürmek için teslim aldığı 60 litre mazotu kendi aracına ve plastik bidonlara doldurarak, çaldığı tespit edildi. 

M.S. tutuklandı. 

Diğer polisiye haber

CİDDİ DARP
Lefkoşa’da Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde İ.A.(E-31) ve F.Ç.(E-21), henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı dün Ahmet Eray Gündoğmuş’u ciddi şekilde darp edip sol elmacık kemiğini kırdı. 
Bahse konu şahıslar tutuklandı. 

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Anahtar Kelimeler:
MazotHırsızlıkTutuklamaHaberGündemKıbrıs
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