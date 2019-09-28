Çalıştığı iş yerinden mazot çaldı

Haspolat’ta faaliyet gösteren Özok Ltd. isimli işyerinde çalışmakta olan M.S.’nin (E-41) 11-27 Eylül tarihleri arasında, iş yerinden başka bir iş yerine götürmek için teslim aldığı 60 litre mazotu kendi aracına ve plastik bidonlara doldurarak, çaldığı tespit edildi.

M.S. tutuklandı.

Diğer polisiye haber;

CİDDİ DARP

Lefkoşa’da Yzb. Tekin Yurdabak Caddesi üzerinde İ.A.(E-31) ve F.Ç.(E-21), henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı dün Ahmet Eray Gündoğmuş’u ciddi şekilde darp edip sol elmacık kemiğini kırdı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.