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Çalıştığı marketten 398 TL çaldı

Lefkoşa’da müstahdem tarafından hırsızlık suçlaması ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mehmet Altınöz dün teminat talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Mayıs 2020 Perşembe 16:26
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Çalıştığı marketten 398 TL çaldı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Altınöz’ün Müstahdem Tarafından Sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 09-20.03.2020 tarihleri arasında 06.23-05.00 saatleri arasında Lefkoşa' da faaliyet gösteren ve sorumluluğunu Lefkoşa' da sakin Ali Altunçay’ın yaptığı Altunçay isimli markette kasiyer olarak çalışan Lefkoşa' da sakin zanlı Mehmet Altınöz’ün müşterilerden belirtilen tarihler arasında yaptığı satışlardan almış olduğu toplam 398 TL parayı kasadan iptal ederek şirket muhasebesine yatırmayarak sirkat ettiğini söyledi. Polis, zanlının 16.05.2020 tarihinde aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilmiş olan derdest emri gereği tutuklanarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildiğini söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, yargılanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve iki kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalamaları koşullarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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