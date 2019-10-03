Çalıştığı marketten hırsızlık yaptı

Girne’de kasiyer olarak çalıştığı marketten 138 TL çalan G.A. (K-36) şikayet üzerine tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.
Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Süleyman Talu, zanlının önceki gün kasiyer olarak çalıştığı Girne’de faaliyet gösteren Lemar isimli süpermarketten 138 TL çaldığını söyledi.
Polis, zanlının söz konusu parayı müşteriden hesap aldıktan sonra satış fişlerini iptal ederek çaldığını söyledi. Zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını, soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, incelenecek kamera görüntüleri, aranan emare olduğunu ifade ederek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme talebi kabul etti.
138 tl için tamam anladık ama bu kadar da olmaz ki bu kadın tekrar işlemek zorunda yüzünü yayınlamaya ne gerek var günah ya hbr bile değil bu büyük başların yaptığı hirsizliklarin yanında
lemar yonetimin personel maaş'tan kestiği ve calıdığı parann haddi hesabı yok! çalmak günah haram para kesinlikle doğru değil ama insanların neden yaptığnı çok iyi biliyorum çünkü bende bu şirketde çalıştım