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Çalıştığı pastaneden tatlı ve eşya çaldı

07 Temmuz 2019 Pazar 11:48
Çalıştığı pastaneden tatlı ve eşya çaldı

Gazimağusa’da çalıştığı pastaneden lokum, baklava gibi tatlıların yanı sıra bazı eşyalar da çalan 40 yaşındaki kadın tutuklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, N.T.(K-40) geçen ay Gazimağusa’da çalıştığı pastaneden çikolata, lokum, baklava, balon, dondurma, salam, sucuk, çatal, kaşık, deniz ve havuz terliği çalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
PastaneHırsızlıkTutuklamaPolisHaberGündemKıbrıs
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umit tekin 2019-07-07 12:01:47

Son gunlerde marketten bir icki,3TL lik cakmak, pasta calan haberlerle mesgul oluyoruz.Devleti kacak sigara ve sair kacak mallarla gumruk ve vergi dairesini milyonlarca lira calan sahislar hic yakalanmiyor. Neden acaba.Yoksa onlarin arkalari guclu mu,yoksa baslkalari tarafindan korunuyorlar mi.

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