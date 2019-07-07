Çalıştığı pastaneden tatlı ve eşya çaldı

Gazimağusa’da çalıştığı pastaneden lokum, baklava gibi tatlıların yanı sıra bazı eşyalar da çalan 40 yaşındaki kadın tutuklandı.

Polisin verdiği bilgiye göre, N.T.(K-40) geçen ay Gazimağusa’da çalıştığı pastaneden çikolata, lokum, baklava, balon, dondurma, salam, sucuk, çatal, kaşık, deniz ve havuz terliği çalmıştı.