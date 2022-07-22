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Çalıştığı yeri soydu!

Haspolat Sanayi'de Özmerhan Trading Ltd. 'de pazarlamacı olarak çalışmakta olan zanlı E.K tahsil etmiş olduğu paraları çaldığı gerekçesi ile tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

22 Temmuz 2022 Cuma 11:08
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Çalıştığı yeri soydu!
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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Yücel Kuşçu olayla ilgili bulguları aktardı. 
Kuşcu huzurda bulunan zanlı E.K'nin "Müstahdem Tarafından Sirkat, Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme" suçlarına methaldar olduğunu söyledi. 
Polis zanlının 25 Nisan 2022 – 25 Haziran 2022 tarihleri arasında Mağusa'da sakin E.K, Haspolat Sanayi'de Özmerhan Trading Ltd. 'de pazarlamacı olarak çalışmakta olduğu iş yerine ait alkollü içki ve gıda ürünlerinin tahsilatını yaparken müşteriye tahsil ettiği miktarı yazdıktan sonra iş yeri nüshasına farklı bir rakam yazıp evrağı sahteleyip, bu sahtelenmiş olduğu evrağı iş yerine verip tedavüle sürerek 56408-500TL-300TL(200TL), 56436-1.500TL-500TL(1.000TL), 57647- 2.304TL-1.304TL(1.000TL), 2.200TL'yi, sirkat etmiş. 58785-1289.50TL parayı tahsil ettikten sonrada iş yerine yatırım yapmayarak parayı sirkat ettiğinin tespit edildiğini söyledi. 
Polis olayın bilgilerine gelmesi üzerine zanlının tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını, zanlının kesmiş olduğu fatura ve makbuz defterlerinin inceleneceğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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