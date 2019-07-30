Çalıştıkları iş yerinde hırsızlık yaptılar!

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde çalışan H.K. (K-20) ve Z.G.Ö.’nün (K-43) 6-29 Temmuz tarihleri arasında iş yerine ait kıyafetleri çaldığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada H.K. ve Z.G.Ö.’nün tutuklandığı bildirildi.

UYUŞTURUCU TASARRUFU…

Dün 23.00 sıralarında, Dörtyol’da şüpheli vaziyette görülen V.S.’nin (E-22) kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada yaklaşık 2,5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan tütünle karışık ucu yanık bir adet sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahsın tutuklandığı bildirildi.

SUÇLA OPERASYONEL MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında dün ve bugün KKTC genelinde yapılan denetimler sonucu, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen, biri Lefkoşa’da, ikisi Girne’de ve biri de Güzelyurt’ta olmak üzere toplam 4 kişi tutuklandı.