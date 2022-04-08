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Çalıştıkları yeri soydular!

Müstahdem Tarafından Sirkat suçlaması ile tutuklanan zanlılar R.H ve A.A tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Nisan 2022 Cuma 13:38
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Çalıştıkları yeri soydular!

(Kamalı Haber)

Müstahdem Tarafından Sirkat suçlaması ile tutuklanan zanlılar R.H ve A.A tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı.

Polis, iki zanlının Müstahdem Tarafından Sirkat suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 06.04.2022 tarihinde saat 12:00 raddelerinde Lefkoşa'da sakin zanlıların müstahdemi oldukları Önder Alçı dekorasyon isimli işletmeye ait toplam değerleri 1900 TL olan 3 metre uzunluğunda 48 adet U30 ve 12 adet C60 ebatındaki toplam 60 adet asma tavan profilini sirkat ettiklerini söyledi.

Polis, konu malzemelerin bulunarak emare olarak zapt edilmiş olup meselede zanlılar mahkeme emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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