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Çalıştırılan işçilere gereği yapılmalı

Çeler, tüm sektörlerdeki işverenlere, yarın başlayacak ve pazar günü sona erecek Ramazan Bayramı tatili süresince çalışanların tatil yapmasına duyarlılık göstermeleri çağrısında bulundu.

14 Haziran 2018 Perşembe 14:40
Çalıştırılan işçilere gereği yapılmalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, tüm sektörlerdeki işverenlere, yarın başlayacak ve pazar günü sona erecek Ramazan Bayramı tatili süresince çalışanların tatil yapmasına duyarlılık göstermeleri çağrısında bulundu.

Çeler, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan ve Kurban Bayramı’nın , "Resmi Tatil ve Anma Günleri Yasası" kapsamında, resmi tatil olarak kutlandığını, söz konusu günlerde nasıl çalışılacağının 22/1992 Sayılı İş Yasası Yasanın 40’ıncı maddesi tahtında düzenlendiğini belirtti. 

Bakan Çeler açıklamasında, “Bu yasa kapsamına giren iş yerlerinde çalışan işçiler, Resmi Tatil ve Anma Günleri Yasası’nda resmi tatil günü olarak kabul edilen günlerde çalışmayıp, tatil yaparlar ve bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretlerini tam olarak ödenirler. Bakanlığımız tarafından daha önce 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda tüm çalışanların tatil yapması hususunda kamuoyunda yaratılan duyarlılığın, Ramazan Bayramı tatili süresince de devam ettirilmesi en büyük arzumuzdur. Bu çerçevede, tüm sektör temsilcisi işverenlerimizden Bakanlık olarak konuyla ilgili hoşgörü ve sağduyu beklemekteyiz” ifadelerine yer verdi. 

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İşveren temsilcilerinin, resmi tatil günlerinde çalışanlarının tatil yapmalarına imkan yaratmaları, söz konusu günlerde çalışılması halinde İş Yasası’nın 40’ıncı maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen ücreti ödeme zorunluluğunun olduğunu unutmamaları gerektiğini kaydeden Çeler,

İş Yasası’na göre işverenlerin resmi tatil günlerinde işyerlerini kapatma zorunlulukları bulunmamakla birlikte işverenlerin resmi tatil günlerinde çalışan işçilere yasanın öngördüğü ücreti ödemesinin yasal bir yükümlülük olduğunu vurguladı. 

Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, resmi tatil günlerinde, tercih haklarını kullanarak çalışmayı seçen işçilerin ve / veya işçilerini çalıştırmak isteyen işverenlerin, çalıştıkları gün için yasanın öngördüğü ve işverenler tarafından ödenmesi gereken ücretin ödenip ödenmediğini denetlemekle görevli olduğunu hatırlattı. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler, “Bu vesileyle sevgi, dostluk ve kardeşliğin toplumsal birliğimizi daha da güçlü tutarak bizi da güzel günlere ulaştıracağı inancıyla tüm halkımızın Ramazan Bayramını kutlarım” da dedi.

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Son Güncelleme: 14.06.2018 14:46
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Vatandaş 2018-06-14 17:24:26

O dediğini uygulamak zor sayın bakan.

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