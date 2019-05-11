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Çaluda: Cennet annelerin ayakları altındadır

11 Mayıs 2019 Cumartesi 11:40
Çaluda: Cennet annelerin ayakları altındadır
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HÜR-İŞ Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çaluda 12 Mayıs Anneler Günü dolayısı ile mesajı yayımladı.

Çaluda yayınladığı mesajda, ‘’Cennet annelerin ayakları altındadır’’ sözünü hatırlatarak, annelerin toplumun temelini oluşturmakta büyük rolü olduğunu söyledi.

‘’Annelerimiz, karşılıksız sevgi, bitmeyen özveri, sınırsız hoşgörü ve mutluluk kaynağıdır’’ diyen Çaluda, annelerin toplumun biçimlenmesinde de önemli rol sahibi olduklarına vurgu yaptı. Annelerin hoş görünün sembolü olduğuna dikkat çeken Çaluda, annelerin fedakarlıkta da üstün çaba gösterdiğini söyledi.

Çaluda, ‘’Yaşamın ilk anından başlayarak, sevgi ve şefkatini bizlerden esirgemeyen, en zor anlarımızda bize güç veren annelerimiz, yerleri asla doldurulamayacak en değerli varlıklarımızdır’’ ifadelerini kullandı.

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Çaluda, böylesine önemli bir sorumluluğu üstlenmiş olan kadınların, toplumsal yaşamın her alanında etkinliklerinin artırılması, hak ve özgürlüklerini en iyi biçimde kullanabilmelerinin sağlanmasının zorunluluk olduğunu söyledi.

Annelerin birlik ve beraberliğimizin teminatı olduğunu ifade eden Çaluda, ‘’Anneler sadece bir evlat doğurup yetiştirmekle kalmaz, bir toplumu doğurur yetiştirir ve şekillendirir. Bu nedenle annelerimiz geleceğin güzide mimarlarıdır’’ dedi.

Genel Başkan Çaluda, annelerimizi, yaşadığımız müddetçe en değerli hazinemiz olarak saygıyla ve büyük bir hürmetle yaklaşmamız en öncelikli sorumluluklarımız arasında yer almalıdır diyerek tüm annelerin anneler gününü kutladı.

(BRT/MAIL)

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