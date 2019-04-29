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Çaluda'dan 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı

 Hür-İş Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çaluda, “Tüm çalışanların insan onuruna yaraşır çalışma koşulları içerisinde, sendikal haklarının sonunda kadar savunulduğu bir ülke arzu ediyoruz” dedi. 

29 Nisan 2019 Pazartesi 10:41
Çaluda'dan 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajı
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HÜR-İŞ Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Çaluda, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Çaluda, 1 Mayıs’ın büyük bir anlam ifade ettiği gibi; işçilerin uluslararası düzeyde mücadele, dayanışma ve birlikte hareket etme kararlılığı gösterdiği gün olduğunu belirtti.

Tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de emekçilerin hak ve özgürlükleri için hep birlikte seslerini yükselttiğini vurgulayan Çaluda, 1 Mayıs 1886’da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçilerin günde 12 saat, haftada 6 gün olarak çalışma takvimine karşın, 8 saatlik çalışma talepleri üzerine işi bıraktıklarını hatırlattı. 

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Çaluda, ülkesi, ulusu, ırkı, siyasal görüşü, dini, dili, cinsiyeti, yaşı, mesleği ne olursa olsun KKTC’de ve dünyanın dört bir yanında emekçilerin 1 Mayıs günü ekmek, barış, özgürlük için bir araya geldiklerini belirterek, adalet temeline dayalı toplumsal çözüm ve çoğulcu, özgürlükçü demokratik düzenin tüm kural ve kurumlarıyla ülkede egemen olması için bir araya gelinmesi gerektiğini ifade etti. 

Çaluda, emekçinin çıkarları, eşitlik, hak ve adalet için çalışmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.

HÜR-İŞ Federasyonu olarak ülkedeki işsizliğe, yoksulluğa, güvencesiz çalışmaya, baskılara karşı çıktıklarını, bugün ülkede emek karşıtı yaklaşımlarla emekçilere verilen asgari ücretin yeniden gözden geçirilmesini gerektiğine vurgu  yapan Çaluda, işçilerin iş sağlığı ve güvenliği koşullarına uygun olmayan ortamda çalışmaya devam ettiğini, iş kazası adı verilen cinayetlerin durmak bilmediğini savundu.

Çaluda, şöyle devam etti:

“Biz, insana yakışır koşullarda çalışma şartlarının oluşturulması için mücadelemize devam edeceğiz. Tüm çalışanlar için insan onuruna yaraşır çalışma koşulları ve sendikal haklar istiyoruz. Emekçilerin hak ve özgürlük taleplerine kulak verilmelidir. Emek karşıtı politikaların ekonomik refah ve toplumsal barış getirmeyeceği bilinmelidir. Bu vesile ile tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de emek ve birlik içinde haklarını arayan tüm çalışanların 1 Mayıs işçi bayramını kutluyoruz.’’   

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Ahmet Çaluda
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