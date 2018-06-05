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Çaluda: "Kim sorumlu ise yargılanmalı"

2006'da Cypfruvex tesisinde çalışan U.S., İ.A. ve H.Ş. isimli 3 üst düzey yöneticilerinin emekli olduktan sonra hem emekli maaşı, hem de şirketten maaş almaya devam ettiği bilgilerine yer verildi.

05 Haziran 2018 Salı 13:05
Çaluda: "Kim sorumlu ise yargılanmalı"

Haberal Kıbrıslı Gazetesi'nde yer alan habere göre, 2006 yılında Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) döneminde Güzelyurt’ta Kıbrıs Meyve ve Sebze İşletmeleri Ltd. (Cypfruvex) tesisinde çalışan U.S., İ.A. ve H.Ş. isimli 3 üst düzey yöneticilerinin emekli olduktan sonra hem emekli maaşı, hem de şirketten maaş almaya devam ettiği bilgilerine yer verildi. Bu belgelerdeki iddialara göre bireylerin emekli olduğu Sosyal Sigortalar Dairesi’ne bildirileceği yerde bu bildirim yapılmayarak maaş alınmaya devam edildiğinden dolayı devletin 1 milyona yakın zarara uğratıldı.

“1 milyon TL zararı kim ödeyecek?”

Konunun takipçisi olan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Aytaç Çaluda, bahse konu şirketin devlet kuruluşu olduğunu belirtirken, Emeklilik Yasası’na göre emekli olan bir kişinin bir yerde çalıştırılamayacağını, çalıştırılsa bile 2 maaş verilemeyeceğini kaydetti. Adı geçen ve emekli olduğu halde maaş almaya devam eden bireylere şirketin sözleşme yaptığını, bireylere maaş ödenerek devletten ve sigortadan maaşlarını almaya devam ettiklerini dile getiren Çaluda, bu sözleşmelerin 2006 yılında Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) döneminde gizlendiğini, dolayısıyla devletin 1 trilyona yakın zarara uğratıldığını aktarırken, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne ‘Bu bireylere devletten de maaş ödenir’ bildirisinin yapılmadığını ifade etti. Daha sonra yapılan şikayetler üzerine suçun Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu raporu ile belgelendiğini belirten Aytaç Çaluda, “Şimdi Sosyal Sigortalar’a, hem İhtiyat Sandığı’na, hem de Vergi Dairesi’ne aldıkları paraları faizleri ile ödemeleri gerekiyor. Bu meblağ yaklaşık olarak 1 milyon TL’yi bulur, bu parayı kim ödeyecek ve bunun sorumlularına ne işlem yapılacak?” ifadelerini kullandı.

“Kim sorumlu ise yargılanmalı”

Kendisinin bu konunun peşini bırakmayacağını ve bir milletvekili olarak suç duyurusunda bulunacağını dile getiren UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, 3 tane ‘CTP militanına’ emekli maaşı almalarına rağmen devlet kuruluşu olan Cypfruvex ile yapılan sözleşmelerin ilgili makamlarca örtbas edilip gizli tutulduğunu kaydederken, daha sonra bunların ortaya çıktığını ve devletin zarara uğratıldığının belgeler ile kanıtlandığını vurguladı. Olayın Mayıs 2006 yılında olduğunu ve Genel Müdür İ.A.’nın da 2009 yılında emekli olduğunu belirten Çaluda, şikayet üzerine 17 Aralık 

2017 tarihinde gerekli raporların hazırlanarak gündeme getirildiğini ifade ederken, yazıların İhtiyat Sandığı ve Vergi Dairesi’ne de gönderilmesi gerektiğini söyledi. Böylesi bir yolsuzluğun kabul edilemeyeceğini ve bu usulsüzlüğün üzerinin kapatılması gibi girişimlerde bulunulduğunu aktaran Aytaç Çaluda, konu bağlamında hangi siyasi makamlar sorumlu ise yargılanmaları gerektiğini ve usulsüzlüğün üzerinin kapatılmasını istemediğini ifade etti. 

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