Çaluda: Komisyonun toplantıya çağrılmasını talep ediyoruz

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Nisan tarihinde 2019 yılının 2’inci asgari ücretinin ele alınması için Asgari Ücret Saptama Komisyonu’na çağrı yapmalarına rağmen hala toplantı gerçekleştirilmediğini belirtti.

Yeni zamlarla asgari ücretle çalışanların aldıkları ücret ile temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma geldiği görüşünü ifade eden Çaluda, “Bu duruma son vermek ve çalışanların emeğinin karşılığını almasını sağlamanın esas görevimiz olduğuna inanmaktayız” dedi.

HÜR-İŞ Başkanı Çaluda, Asgari Ücret Yasası’na dayanarak, yeni asgari ücretin belirlenmesi için yasal süre içinde Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplantıya çağrılmasını resmen talep ettiklerini duyurdu.

(BRT/MAIL)