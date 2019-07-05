Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
Saç dökülmelerini önlemede çok etkili
NASA'nın TESS uydusu en küçük gezegenini keşfetti
En küçük gezegen keşfedildi
110 milyon dolarlık tablo ABD’li milyonerin
110 milyon dolarlık tablo!
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...

Çaluda: Komisyonun toplantıya çağrılmasını talep ediyoruz

05 Temmuz 2019 Cuma 13:06
Çaluda: Komisyonun toplantıya çağrılmasını talep ediyoruz

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu Başkanı Ahmet Çaluda, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Nisan tarihinde 2019 yılının 2’inci asgari ücretinin ele alınması için Asgari Ücret Saptama Komisyonu’na çağrı yapmalarına rağmen hala toplantı gerçekleştirilmediğini belirtti.

Yeni zamlarla asgari ücretle çalışanların aldıkları ücret ile temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz duruma geldiği görüşünü ifade eden Çaluda, “Bu duruma son vermek ve çalışanların emeğinin karşılığını almasını sağlamanın esas görevimiz olduğuna inanmaktayız” dedi.

HÜR-İŞ Başkanı Çaluda, Asgari Ücret Yasası’na dayanarak, yeni asgari ücretin belirlenmesi için yasal süre içinde Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun toplantıya çağrılmasını resmen talep ettiklerini duyurdu.

(BRT/MAIL)

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasipoğlu’ndan Kıbrıs konusunda açıklama
Hasipoğlu’ndan Kıbrıs konusunda açıklama
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde mezuniyet etkinlikleri yapıldı
DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde mezuniyet etkinlikleri yapıldı
Koopbank, 96. Uluslararası Kooperatifler Günü’nü kutluyor
Koopbank, 96. Uluslararası Kooperatifler Günü’nü kutluyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim