Çaluda Merhum Sendikacıları Saygı Ve Şükranla Andıklarını Belirtti

HÜR-İŞ Genel Başkanı Ahmet Çaluda, merhum sendikacılar Necati Taşkın, Erdoğan Sonsal ve Artemel Karal’ı saygı ve şükranla andıklarını belirtti.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin çalışma hayatıyla ilgili yasa ve kurallarının çıkmasında, sosyal sigorta ve ihtiyat sandığı yasalarının oluşmasında, sendikal ilkelerin kökleşmesinde büyük katkıları olan Türk-Sen kurucularından merhum Necati Taşkın ve arkadaşları Kamu-Sen eski başkanı Erdoğan Sonsal, Yön-Sen Genel sekreteri Artemel Karal’ı yıllar önce elim bir trafik kazasında kaybettik. Kendilerini saygı ve şükranla anarken, geride bıraktıkları ailelerinin acılarına ortak olur, tekrardan Allah rahmet eylesin der, canlarının nurlar içinde yatmasını dileriz.”