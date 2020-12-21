ÇALUDA: "UBP KURULTAYI HAZİRAN GEÇİLMEDEN YAPILACAK”

ÖZEL HABER

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Aytaç Çaluda, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

UBP Kurultayı’nın Mayıs-Haziran ayında yapılacağını söyleyen Çaluda, “Önümüzdeki hafta içinde parti genel sekreterinin seçileceğini ve çalışmalara başlayacağını söyledi. Parti içinde çok ciddi fikir ayrılıklarının yaşandığına inanmıyorum. Ekim ayı erken seçim ayıdır, o yüzden daha önceden kurultayın tamamlanması lazım. Kurultayda yeni bir arkadaş olacaksa, onunla devam edecektir bu hükümet. Bu bir siyasi irade, bir nöbet değişimidir. O yüzden Haziran ayı geçilmeden bu kurultay yapılmalıdır” dedi.