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Çaluda: Vicdanım rahat, alnım ak evet diyeceğim

UBP Lefke milletvekili Aytaç Çaluda’nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması İstemini İncelemek Üzere Oluşturulan Özel Komitenin Konu Hakkındaki Raporu Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün oylanacak.

22 Ekim 2018 Pazartesi 16:54
Çaluda: Vicdanım rahat, alnım ak evet diyeceğim

Milletvekillerinin  konuşmalarının yapıldığı Genel Kurul’da rapor oylanacak.

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda da savunması için Genel Kurul’da “vicdanım rahat,alnım ak, dokunulmazlığımın kaldırılmasına evet oyu vereceğim dedi.

Bir süredir gündemde olan dokunulmazlık konusunun artık kabak tadı verdiğini ifade eden Çaluda, siyasi bir nedenle dönemin bakanı tarafından şikayet edildiğini ifade etti.

Olayın sürekli gündeme gelmesini “gündem çarpıtma” olarak niteleyen Çaluda, dokunulmazlığının kaldırılması için yapılacak oylamada “EVET” oyu kullanacağını söyledi.

Kararı almasının nedeninin siyasete gireceklere örnek olması olarak açıklayan Çaluda, böyle bir suç işlediğini kabul etmediğini ve başının dik olduğunu söyledi.

Herkesin evet demesini isteyen Çaluda, Kıbrıs Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçeceğini belirttiği kararın biran önce geçmesi için çok konuşmayacağını açıkladı.

DP Genel Başkanı Denktaş: "Bir an önce bu dava mahkemede görülsün diye Çaluda'nın dokunulmazlığının kaldırılmasına 'evet' diyeceğiz. Yargıya çağrım, bu mesele önemlidir, erken sonuçlansın"

BRTK

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Anahtar Kelimeler:
UBP Lefke Milletvekili Aytaç ÇaludaYasama DokunulmazlığıMeclisHaberGündemKıbrıs
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