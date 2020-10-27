Çaluda: "Ya HP ya da CTP ile yola devam: Demokrasilerde çare tükenmez"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili Aytaç Çaluda, yeni genel başkanın ya Halkın Partisi (HP) ile ya da Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile yola devam edeceğini ifade ederek “demokrasilerde çare tükenmez” dedi.

Katıldığı TV programında konuşan Aytaç Çaluda şöyle konuştu:

“UBP’nin 12 bin kusur üyesi var. Geçmiş kurultaylara baktığımızda 7 bin dolayında katılım oluyor. Adayların fazlalığından ötürü de ilk turdan bitmeyeceği anlaşılıyor. Herkesin gönlünde yatan bir isim vardır elbette…

Cumhurbaşkanımız kurultay nedeniyle bir görevlendirme yapmadı. Tüm işler durmuş durumda. Kurultay sonrası ilk yapılması gereken hükümetin kurulması bilindiği gibi…

Ya HP ile tekrardan masaya oturup yeni bir protokolle yola devam edilecek ya da CTP ile çoğunluk sağlanacak. Demokrasilerde çareler tükenmez. Bu iki modelden birinin kurulması için yeni genel başkanımınız gereğini yapacaktır.”

"ADAYLIĞI DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?"

“UBP kurultayında siz neden aday olmadınız?” sorusuna ise Çaluda “Benim öyle bir düşüncem olmadı. Başkanlık hedefim olmadı” yanıtını verdi.

VATAN MEHMET - KIBRIS POSTASI