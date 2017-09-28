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Çaluda'ya son görev

86 yaşında hayatını kaybeden Hasan Çaluda, sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

28 Eylül 2017 Perşembe 10:29
Çaluda'ya son görev

Melin Dobran

Ulusal Birlik Partisinin (UBP) eski milletvekillerinden, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Çaluda’nın babası Hasan Çaluda, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Güzelyurt’un sevilen ve sayılan insanlarından biri olan Hasan Çaluda dün Lefkoşa’da toprağa verildi. 

Çaluda’nın cenazesine Üçüncü Cumhurbaşkanı Dr.Derviş Eroğlu, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un yanı sıra, bazı siyasiler ve aile yakınları katıldı.

Hasan Çaluda’nın cenazesi, dün İsmail Safa Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Diyalog Gazetesi

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