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ÇAM KESE BÖCEĞİNE KARŞI HAVADAN İLAÇLAMA İÇİN İHALE

Orman Dairesi, orman alanlarının çam kese böceğine karşı havadan ilaçlanması için ihaleye çıktı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 18:59
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ÇAM KESE BÖCEĞİNE KARŞI HAVADAN İLAÇLAMA İÇİN İHALE

Orman Dairesi, orman alanlarının çam kese böceğine karşı havadan ilaçlanması için ihaleye çıktı.

Merkezi İhale Komisyonu’nca açılan ihaleye, 28 Ekim saat 10.00’a kadar teklif sunulabilecek.

8 bin 250 hektarlık orman sahasının çam kese böceğine karşı helikopterle havadan biyolojik insektisit kullanılarak yapılacak ilaçlama için ihale açıldı.

İlaçlama, Kantara, Alevkaya, Girne, Güzelyurt ve Lefkoşa orman bölge şefliklerine bağlı ormanlarda yapılacak.

İhaleyle ilgili şartname, Orman Dairesi veznesine yatırılacak bin TL artı KDV karşılığı makbuzla daireden alınabilecek.

İhale için ayrılmış tahmin toplam tahmini değer, 6 milyon 34 bin 482 TL artı KDV olarak belirtildi.

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