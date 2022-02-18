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Çam Kese Böceğine Karşı Mücadele Başlatıldı

Çam Kese Böceğine karşı entegre mücadele yöntemlerinden olan biyolojik ve mekanik mücadele başlatıldı.

18 Şubat 2022 Cuma 13:41
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Çam Kese Böceğine Karşı Mücadele Başlatıldı
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Zirai alanlarda yapılan kimyasal ilaçlamalar ve tabiattaki faydalı böceklerin azalmasıyla bozulan biyolojik denge, zararlı böceklerin çoğalmasına neden oldu.

Bunun sonucunda, orman sahalarımızda sıkça görülen ve içinde bulunduğumuz aylarda keselerin belirginleşmesi ile dikkat çeken çam kese böceği, Akdeniz ikliminin etkisi altında kalan ülkelerin yaygın bir zararlısıdır.

Ekim ayından itibaren yumurtadan çıkan tırtıllar, Nisan ayında toprağa inene kadar çam ağaçlarının ibrelerini yemek suretiyle beslenmektedir.

Çam kese böceği, kesinlikle ağacın ölümüne neden olmamaktadır. Mart- Nisan aylarında kurumuş gibi görünen ağaçlar, Mayıs ayından itibaren tekrar yeşile bürünmeye başlar.

Çevre, insanlar üzerindeki olumsuz etkileri ve tabiatın dengesini bozması nedeniyle bu zararlıya karşı ormanlarımızda Dairemiz tarafından kimyasal mücadele yapılmamaktadır.

Bunun yanında diğer bir biyolojik mücadele yöntemi olan zararlının parazitlerinin çoğalmasına yardımcı olan adacık yöntemi yapılmaktadır. Ayrıca suni kuş yuvaları asılarak, tırtılla beslenen kuşların çoğaltılması hedeflenmektedir.

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