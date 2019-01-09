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Çam kese böceğine karşı mücadelede 6 bin 300 hektarlık alan ilaçlandı

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:27
Çam kese böceğine karşı mücadelede 6 bin 300 hektarlık alan ilaçlandı

 Orman Dairesi’nin yürütmekte olduğu “Helikopterle Havadan Biyolojik Çam Kese Böceği Mücadelesi” programı çerçevesinde, 6 bin 300 hektarlık alan ilaçlandı. 

Orman Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 10 bin hektarlık alanın ilaçlanması öngörülen program 20 Aralık 2018’da başlamıştı.

Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz, Girne, Lefkoşa ve Güzelyurt bölgelerinde ilaçlamanın tamamlandığını, çalışmaların şu anda Alevkayası bölgesinde devam ettiğini, Kantara ve Karpaz bölgesinin de ilaçlanmasıyla Ocak ayı ortalarında çalışmayı tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. 

"İLK KEZ 3 YIL BOYUNCA KESİNTİSİZ OLARAK HAVADAN MÜCADELE YAPILMIŞ OLACAK"

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Programın tamamlanmasıyla birlikte ilk kez, 3 yıl boyunca kesintisiz olarak, çam kese böceği ile mücadelenin yapılmış olacağını belirten Poyraz, Orman Dairesi’nin, 2016 ve 2017 yıllarında üst üste 2 yıl yürütmüş olduğu bu projenin başarılı sonuçlarının, gözlemlenmeye başlandığını kaydetti.

Çam kese böceklerinin verdikleri zararın tamamen ortadan kaldırılabilmesi için söz konusu mücadelenin ilaçlama yapılan alanlarda, 5-6 yıl kesintisiz olarak sürdürülmesi gerektiğini belirten Poyraz, “Aksi taktirde, geçen yıllarda yapılan mücadeleler ve bunlar için ayrılan bütçeler boşa gitmektedir ve proje hedefine ulaşmadan kesintiye uğradığından, Çam Kese Böceği popülasyonu eski seviyesine hızla dönmektedir. İlk kez kesintisiz olarak 3 yıl üst üste havadan çam kese böceği biyolojik mücadele projesi gerçekleştirilmektedir” dedi. 

MÜCADELE, HER TÜRLÜ ONAYA SAHİP BİYOLOJİK ÜRÜNLE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Projenin, insana, doğaya, hedef-dışı canlılara zararı olmayan, özellikle ormancılık için geliştirilmiş, dünyanın gelişmiş ülkelerinde uzun yıllardır süregelen orman mücadele programlarında kullanılan, etkinlik ve güvenlik açısından kendini ispat etmiş ve her türlü onaya sahip biyolojik bir ürünle gerçekleştirildiğini kaydeden Poyraz, “Gerek kullanılan ürün gerekse uygulama açısından bakıldığında bilimsel, teknik ve dünya standartlarında ileri bir mücadele programı yürütülüyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Çam Kese Böceği
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