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Çam Kese böceğiyle mücadelede başarılı girişim

Ülkemizde, doğa, çevre ve kültürel değerlerin korunması için çalışmalar yapan Her Daim Dostlar’ın çam kese böceğine karşı 3 yıl önce başlattığı mücadele başarıya ulaştı.

15 Mayıs 2022 Pazar 11:28
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Çam Kese böceğiyle mücadelede başarılı girişim

Ormanlarımızı hızla yok eden Çam Kese böceğiyle mücadelenin doğal yöntemlerinden olan böcek yiyen Baştankara kuşların çoğaltılmasıyla ilgili yapılan çalışma meyvelerini veriyor.

Baştankara kuşların yerleşip çoğalmalarına katkı sağlamak için 3 yıl önce yerleştirilen yuvalara bugün bir gözlem ziyareti düzenleyen Her Daim Dostlar, yuvaların kuş ve yumurtalarla dolu olmasıyla hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Her Daim Dostlardan yapılan açıklamada, “Baştankara kuş yuvalarının kontrolü etkinliğimizde yuvalarımızın sevildiğini ve misafirlerin geldiğini öğrendik. Mutluluktan uçmak sözleri bizler için tam anlamlıydı. Hepimiz birbirimizi tebrik ederek doğaya küçücük bir katkı yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Çam Kese BöceğiHer Daim DostlarDoğa
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