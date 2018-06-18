ÇAM-SEV’den, Sağlık Bakanlığı’na anlamlı katkı

Çamlıbel Bucağını Güzelleştirme, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği( ÇAM-SEV), Çamlıbel Bucağı Sağlık Merkezine tahlil sonuçlarının ulaşımı, tıbbi malzeme ve ilaçların taşınması gibi ihtiyaçlarda kullanılmak üzere 1 adet araç alınmasına katkı koydu.

İş insanı Otomotiv Ltd. Direktörü Osman Osmanlızade tarafından bağışta bulunulan 1 adet Nissan Marka araç, Çamlıbel Bucağı Sağlık Merkezi’nde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi.

ÇAM- SEV Dernek Başkanı Adıgüzel Akdeniz, önemli olan yapılan bağış işinin içinde olmak, destek olmak yardım etmek ve bunu sürekli hale getirmektir. Sivil Toplum Örgütleri çalışma alanlarını değerli bulan ve önem sayan kişilere, firmalara ulaşmalıdır diyerek, iş insanı Osman Osmanlızade’ye araç ihtiyaç taleplerine vermiş olduğu fiili destekten dolayı, Çamlıbel Bucağı halkı adına teşekkür etiğini söyledi.

Akdeniz, ayrıca Çamlıbel Bucağında bir Sağlık Merkezinin kurulmasına ve halen hizmette bulunulmasına öncelik eden katkı koyan Sağlık Bakanlığı’na, sorunlarımızı çözülmesinde yardımcı olan, yoğun ilgi gösteren Sağlık Bakanı Filiz Besim ve bakanlık müsteşarı Ömer Gür’e de teşekkürlerini sundu.

Sağlık Bakanı Filiz Besim, sağlığa yapılan katkının önemine işaret ederek, sivil toplum örgütlerinin bu anlamda önemli bir yerde olduğunu, kaynakların birleşmesi ile daha iyi yerlere gelebileceğimizi, sağlığın hepimiz için gerekli olduğunu, sağlığa katkının tüm topluma katkı anlamına geldiğini unutmamak gerektiğini söyledi.

Çamlıbel Bucağı Sağlık Merkezi’ne bağışlanan bu aracın alınmasına katkı koyan herkese yürekten teşekkür ettiğini söyleyen Bakan Besim, bu anlamlı bağış nedeniyle Çam-Sev Derneği ve Osmanlızade Ltd yetkililerine hediye takdiminde bulundu.