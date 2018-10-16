Cami avlusundaki uyuşturucu soruşturması sürüyor

(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da Yenicami bölgesinde cami avlusunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlılar Zeynel Demir ve Musa Eryener ek tutuklama talebi ile dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fadıl Metin olayla ilgili bulguları aktardı. Metin huzurda bulunan zanlılar Zeynel Demir ve Musa Eryener’in 13 Ekim tarrihinde, saat 01.30 sıralarında, Lefkoşa’da devriye gezen polis ekipleri tarafından Yenicami bölgesinde Yeni Camii içerisinde şüpheli görülmeleri üzerine yanlarına giden polislerden kaçmaya çalıştıklarını mahkemeye aktardı. Polis zanlıların makul güç kullanılarak yakalandıklarını ve bulundukları yerde yapılan aramada, yaklaşık 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis memuru Fadıl Metin, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ve söz konusu maddeyi zanlıların kimden temin ettiğinin araştırılacağını belirterek, zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, soruşturmanın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla, zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.