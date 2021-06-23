Camilerin Elektriği Kesildi

BAHAR SANCAR ÖZEL HABER

Elektrik borcu olan belediyelerde ise önceki yıllarda mahkemeden alınmış olan ara emri nedeniyle kesinti yapılmadı.

KIB-TEK dün borcu olan bakanlıklarında elektriklerini kesmişti. Gündem Kıbrıs’ın güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgiye göre, Maliye Bakanlığı müsteşarı ile KIB-TEK yönetimi arasında dün yapılan görüşme sonrasında tüm bakanlıkların elektrik borçlarının pazartesi günü ödeneceği garanti edilmesi nedeniyle bakanlıklara yeniden elektrik verildi.

KIB-TEK uzun süredir boru olan kurum ve kuruluşlara borçların ödenmesi noktasında uyarılarda bulunuyor ve borcunu ödemeyen kişi, kurum ve kuruluşların elektriklerinin kesileceğini duyuyordu.