Çamlar kurumaya terk edildi

Geçmiş yıllarda çam kese böceği ilaçlaması yapılmış ve ormanlarımızın büyük bir kısmı bu hastalıktan kurtarılmıştı.

Bu yıl henüz bu konuda bir ihale yapılmadı.

Pek çok bölgede çam ağaçlarında çam kese böceği olduğu açıkça gözüküyor.

Peki, çam kese böceği mücadelesi nasıl olmalı ki çam kese sorununun önüne geçilebilsin?

Öncelikle çam kese böceğinin küresel ısınmanın da etkileriyle toprak altında geçirdiği süre 8-9 yıla kadar uzamıştır. Yani bu sene toprağa inen tırtıllar 9 sene sonra da topraktan çıkabilir. Dolayısıyla 8-9 sene kesintisiz mücadele gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, mücadele edilen alanlarda çam kese zararı önlenirken; bütçe nedeniyle mücadeleye dahil edilmeyen alanlardan sorun gelmeye devam edecektir. Özetle, bu görüntülerle karşılaşmak istemiyorsak ormanların korunması için gerekli bütçe planlamalarında sorunlu tüm alanlar göz önüne alınarak bütçe ayrılması gerekmektedir.