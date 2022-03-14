Künye
Kıbrıs 6
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Bar işletmecisi ağır yaralı!
Bar işletmecisi ağır yaralı!
Marketten 76 adet ürünü çaldığı iddia ediliyor
Marketten 76 adet ürünü çaldığı...
14 yaşındaki ikiz kızlara tecavüz iddiası
14 yaşındaki ikiz kızlara tecavüz...
Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar hapsi boyladı
Gökhan Takımcılar ve İbrahim Takımcılar...
Cinsel saldırıda bulundu!
Cinsel saldırıda bulundu!
Flaş Haber
Sigara zamlandı
Kapat

Çamlar kurumaya terk edildi

14 Mart 2022 Pazartesi 10:14
14 Okunma
Çamlar kurumaya terk edildi
banner108

Geçmiş yıllarda çam kese böceği ilaçlaması yapılmış ve ormanlarımızın büyük bir kısmı bu hastalıktan kurtarılmıştı.  

Bu yıl henüz bu konuda bir ihale yapılmadı.

Pek çok bölgede çam ağaçlarında çam kese böceği olduğu açıkça gözüküyor. 

Peki, çam kese böceği mücadelesi nasıl olmalı ki çam kese sorununun önüne geçilebilsin?

Öncelikle çam kese böceğinin küresel ısınmanın da etkileriyle toprak altında geçirdiği süre 8-9 yıla kadar uzamıştır. Yani bu sene toprağa inen tırtıllar 9 sene sonra da topraktan çıkabilir. Dolayısıyla 8-9 sene kesintisiz mücadele gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki, mücadele edilen alanlarda çam kese zararı önlenirken; bütçe nedeniyle mücadeleye dahil edilmeyen alanlardan sorun gelmeye devam edecektir. Özetle, bu görüntülerle karşılaşmak istemiyorsak ormanların korunması için gerekli bütçe planlamalarında sorunlu tüm alanlar göz önüne alınarak bütçe ayrılması gerekmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Belediyeler zarar ediyor, ya devlet?
Belediyeler zarar ediyor, ya devlet?
Sucuoğlu: “Altyapı eksiklerinin giderilmesine yönelik düzenlemeler süratle hayata geçirilecek”
Sucuoğlu: “Altyapı eksiklerinin giderilmesine yönelik düzenlemeler süratle hayata geçirilecek”
Öğrenciler okullara gidemedi
Öğrenciler okullara gidemedi









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim