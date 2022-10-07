Camları indirdi...

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Sensev olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Manso Yayah Jalloh’un KKTC'de ikamet izinsiz, Kasti Hasar, Mülke Tecavüz Darp ve Rahatsızlık suçundan methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 07.10.2022 tarihinde saat 01: 00 raddelerinde Lefkoşa'da Ömer Debreli Sokak üzerinde bulunan Suna Ünveren Öğrenci Yurdu içerisinde Lefkoşa'da sakin Manso Yayah Jalloh’ın (E-27) aynı adresteki numara 8'de ikamet eden Arshia Amirzadel Asl’ın (E-21) elleri ve ayakları ile vücudunun muhtelif yerlerine vurup darp ettikten sonra açık olan giriş kapısından içeriye girip mülke tecavüz ederek kasten ve kanunsuz olarak elleri ve ayakları ile dört adet camı kırıp 2000 tl hasara uğrattığını anlattı.

Polis, zanlının saat 01:10 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Ömer Debreli Sokak üzerinde bulunan Suna Ünveren Öğrenci Yurdu önünde mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırdığı bir esnada elleri ve ayakları ile birlikte kasten ve kanunsuz olarak Lefkoşa'da sakin Onur Tuna’ya ait park halinde bulunan KR 838 plakalı aracının sağ ön farını vurup kırmak suretiyle 2.500 TL hasara uğrattığını belirtti.

Polis, zanlını 19.09.2021 tarihinden itibaren KKTC' de 323 gün ikamet izinsiz bulunduğu tespit edildiğini anlattı.

Polis, zanlının yasal statüsü olmadığını belirtip, tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi