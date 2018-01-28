Çamlıbel'de kara gece!

Halkın Sesi gazetesinde yer alan habere göre; Çamlıbel'de meydana gelen feci tarfik kazasında 38 yaşındaki Ahmet Altındağlı hayatını kaybetti.

Polisten edinilen bilgiye göre, Çamlıbel - Kılıçarslan yolu arasında saat 23:00 sıralarında yoldan çıkan aracın devrilmesi sonucunda meydana gelen feci kazada araç sürücüsü Ahmet Altındağlı araçta sıkışarak can verdi.

Çamlıbel sakini olan ve elektrikçile uğraşatığı öğrenilen Ahmet Altındağlı'nın sıkıştığı araçtan olay yerine gelen sivil savunma ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldığı fakat olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.