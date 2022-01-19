Çamlıbel'de üvey anne dehşeti!

İddiaya göre acımasız üvey annenin minik çocuğu sadece darp etmekle kalmadığı ve şöminede yakmaya çalıştığı da öne sürüldü.

Öte yandan 27 yaşındaki baba C.K’nın ise üvey anne S.K’ya müdahale etmeyip işkence anlarını cep telefonunun kamerası ile kayıt altına alması ise olayın bir diğer korkunç boyutu…

Söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, polis ve Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri olaya müdahale etti.

Baba ile üvey annenin tutuklanarak Çamlıbel Polis Karakolu’na götürüldüğü öğrenilirken, minik çocuk ise Sosyal Hizmetler Dairesi uzmanları tarafından koruma altına alındığı gelen bilgiler arasında.

Kaynak: Gıynık Gazetesi