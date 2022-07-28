Çamlıbel-Yılmazköy ana yolunda kamyonet devrildi

Çamlıbel-Yılmazköy ana yolunun 10-11’inci kilometreleri arasında saat 10.30 sıralarında bir trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Amangeldy Turayev (30) yönetiminde RJ 875 plakalı kamyonet ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek önce yolun sol kısmından, daha sonra da yolun sağ kısmından dışarıya çıkarak yol dışında bulunan toprak sete çarpmış ve sağ yan tarafı üzerine devrilerek durduğu bildirildi.

Açıklamada, kaza sonucu yaralanan olmadığı kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor...