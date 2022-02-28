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Çamlıbel’de iki hektarlık alan yeşillendirildi

Çamlıbel bölgesinde iki hektarlık alana fidanlar dikildi.

28 Şubat 2022 Pazartesi 18:15
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Çamlıbel’de iki hektarlık alan yeşillendirildi
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Çamlıbel bölgesinde iki hektarlık alana, Intergaz Ailesi 2. Anı Ormanı için fidanlar dikildi.

Şirketten verilen bilgiye göre, Intergaz, 2022 yılının ilk sosyal sorumluluk projesi kapsamında ülkenin ağaçlandırılması ve doğada yaşayan canlılara yeni yaşam alanları sağlamak amacıyla Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü ile iş birliği çerçevesinde,  cumartesi günü fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi.

Intergaz çalışanları ve ailelerinin katılımıyla Çamlıbel’de gerçekleştirilen etkinlikte, 2 hektarlık alana 2 bin 500 adet çam, selvi, zakkum ve akasya fidanları dikildi.

Intergaz ailesi adına açıklamada bulunan, Intergaz Genel Müdür Yardımcısı Kader Kencer, ormanların bir ülkenin akciğerleri ve en büyük zenginlik kaynağı olduğuna işaret ederek, “Ormanları korumak hepimizin görevidir. Ağaç dikerek yeni ormanlar oluşmasını sağlamalıyız”dedi.

Kencer, kendilerine bu imkanı sağlayan Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu ve ekibine de teşekkür etti.

Son Güncelleme: 28.02.2022 19:17
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