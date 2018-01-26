Çamurlara basa basa okula gidiyorlar!

Kuzey Kıbrıs genelindeki birçok yerleşim yerinde mevcut olan alt yapı bozukluğu kış aylarında tüm çıplaklığı ile gözler önüne seriliyor.

Yol bakım ve onarım çalışmalarına yeteri kadar önem verilmediği ülkemizde ortaya çıkan bazı tablolar yürek burkuyor.

Duyarlı bir Diyalog okuru olan Mustafa Özbek’in Başkent Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’tan gönderdiği fotoğraflar, yaşanılan utanç karelerinden sadece bir kaçı…

Haspolat’ta Aral Sokak’taki asfaltlanmamış yollar son birkaç gündür yağışların olması nedeniyle çamur deryasına döndü.

Yetişkinler evden çıkıp araba ya da otobüs duraklarına gidinceye kadar çamura bulanırken, ilköğretime giden çocuklarda aynı eziyeti çekiyor.

Çamurlu yollarda yürümek zorunda kalan okul çocukları ayakkabı ve elbiselerine sıçrayan çamurdan dolayı zorluk çekiyor.

Aileler ise çocuklarını böyle bir yolda yürümeye mahkûm eden yetkililere ateş püskürüyor. Diyalog’a konuşan bölge sakinleri, “Millet uzayda yol yaptı. Aya gidiyor biz bir yolu asfaltlayamıyoruz. 21’inci yüzyılda bu şekilde yolların olması sadece utanç kaynağıdır. Biz yetişkinler bir şekilde başımızın çaresine bakıyoruz ancak çocuklarımız büyük zorluk çekiyor” şeklinde konuştu.

