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ÇAMUROVA ATIŞ BÖLGESİNDE 1, 2 VE 3 MART’TA ATIŞ YAPILACAK

Güzelyurt Kaymakamlığı, 1, 2 ve 3 Mart’ta Çamurova Atış Bölgesinde atış yapılacağını duyurdu.

19 Şubat 2021 Cuma 11:12
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ÇAMUROVA ATIŞ BÖLGESİNDE 1, 2 VE 3 MART’TA ATIŞ YAPILACAK

Güzelyurt Kaymakamlığı, 1, 2 ve 3 Mart’ta Çamurova Atış Bölgesinde atış yapılacağını duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, batıda Akdeniz, doğuda Narenciye Fabrikası 500 m doğusu ile Yayla Köyü hattı, kuzeyde Yayla köyü 1 km güneyi ve güneyde Narenciye Fabrikası ile Akdeniz hattı bölgelerinin can ve mal emniyeti açısından tehlikeli olduğu bildirildi.

Atış yapılacak bölgelerin belirtilen gün ve saatte “yasak bölge” olarak ilan edildiği vurgulanan açıklamada, atışa müteakip bölgede patlamayan mermilerin arama ve imha işleminin devam edeceği, serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar bölgelere girilmemesi gerektiğinin altı çizildi.

Atış başlama ve bitiş saatleri şöyle:

“1 Mart 12:00-17:00, 2 Mart 09:00- 17:00, 3 Mart 09:00-17:00”

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