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“ÇAMUROVA ATIŞ BÖLGESİNDE 4 GÜN BOYUNCA TOP ATIŞLARI YAPILACAK”

Çamurova Hava Savunma Silahları ile Kara Hedeflerine Atış Bölgesinde, pazartesinden itibaren 4 gün, 07.00-21.00 saatleri arasında ZMA top atışları gerçekleştirilecek.

22 Ocak 2021 Cuma 14:38
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“ÇAMUROVA ATIŞ BÖLGESİNDE 4 GÜN BOYUNCA TOP ATIŞLARI YAPILACAK”

Çamurova Hava Savunma Silahları ile Kara Hedeflerine Atış Bölgesinde, pazartesinden itibaren 4 gün, 07.00-21.00 saatleri arasında ZMA top atışları gerçekleştirilecek.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruda, belirtilen gün ve saatlerde can ve mal emniyeti açısından atış bölgelerine girilmemesi gerektiği belirtildi.

Atış yapılacak bölgeler şöyle:

“Batıda Kumtepe ll00 m. kuzeyi ile Yayla Mezrası 1500 m. batısı arasında kalan deniz kıyısı hattı ve denizde doğru uzanan 5 kilometrelik alan, Doğuda Yayla Mezrası-İkişehitler Köyü uzanımı hattının 500 m. batısı, Kuzeyde Güzelyurt Deresi 1000 m. güneyi ve uzanımı hattı,  Güneyde, Kumköy Helikopter Pistinden denize giden yolun 500 m. kuzeye uzanımı hattı. “

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