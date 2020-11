“CAN DOSTLARIMIZ İÇİN ASLA PES ETMEDEN MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bahar SANCAR



Hayvan Hakları ve Refahı Yasa Önerisi Meclis’te görüşülüp, tezkerenin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından, Kuzey Kıbrıs’ın en büyük platformlarından biri olan Altın Patiler Derneği bir teşekkür yazısı yayımladı.

Dernek tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

“Teşekkürümüz var

Yıllardır hiç bitmeyen bir umutla can dostlarımızı kapsayan yasaların bir nebze dahi olsa değişmesini diledik bekledik çabaladık ve sonunda bugün 'Hayvan Refahı Yasası İyileşsin ' diye çıktığımız bu yolda gece gündüz üzerinde düzenlemeler yapmaya çalıştığımız ve meclise sunduğumuz Hayvan Refahı Yasası 'Oy çokluğu ile kabul gördü'

Mutluluğumuzun tarifi yok.

Öncelikle canla başla bizlerle birlikte emek veren sevgili Fikri Karayel 'le sonsuz teşekkür ederiz. As Başkanımız Ülkü Curcioğlu ile sabahlara kadar çalışarak verdiği emek için, yanımızda olduğu için…

Sn. Serdar Denktaş'a hazırladığımız yasa tasarısını Meclis'e sunmak için bizden alıp Meclis'e teslim ettiği için, sürecin hızlanmasına katkı sağladığı için ve sevgili Su Denktaş'a buna vesile olduğu için teşekkür ederiz.

Mecliste yasanın geçmesi için oy kullanan herkese sonsuz minnet duyuyoruz.

Sevgili avukatlarımız Sevilay İleri ve Mustafa Yağız'a bizlere yardımda bulunup sonsuz destek sağladıkları için teşekkür ederiz

Hekimlerimiz Tunç Öncan, Hüseyin Manik ve Tuğçe Boztepe'ye bütün güzel niyetleri ile bize yardımcı oldukları için teşekkür ederiz!

Bilinmesini isteriz ki can dostlarımız için var olan diğer yasalara da en kısa sürede bakmaya ve düzeltmeler yapmak adına çalışmalar yapmaya başlayacağız. Şuan bu acılan kapı bize öyle güzel umut ve ilham oldu ki can dostlarımız için asla pes etmeden mücadeleye devam edeceğiz!

Sesimizin duyulmasında emeği gecen herkesi sevgiyle kucaklarız

Altın Patiler Derneği Yönetim Kurulu”