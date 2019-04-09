Çan hırsızları teminata bağlandı

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Çamlıbel’de Ay. Panteleimonas Manastırı Kulesi’nden çan çaldıkları öne sürülen İsa Avunç, Serdal Unal ve Ramadan Sadetoğlu dün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Çamlıbel Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Salih Okutan, 11 Ekim-3 Kasım 2018 tarihleri arasında Ay. Panteleimonas Manastırı Kulesi’nde monteli olarak bulunan eski eser nitelikli kilise çanının sökülerek çalındığını söyledi. Okutan, çanın 1 Nisan 2019 tarihinde Gayretköy’de Serdal Unal’ın ağılında bulunduğunu ve Unal’ın ifadesinde çanı İsa Avunç ile birlikte Ramadan Sadetoğlu’nun Kozanköy’deki mandırasından aldıklarını itiraf ettiklerini kaydetti. Polis, zanlı Sadetoğlu’nun ifadesinde çanı dört ay önce Hisarköy’de dere yatağında bulduğunu öne sürdüğünü de açıkladı. Zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında toplam 7 gün tutukluluk emri alındığını söyleyen Okutan, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, KKTC vatandaşı olan zanlıların teminata bağlanmasının talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, her biri için iki kefilin 75’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.